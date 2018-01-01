التفاؤل يسود بعثة «الأحمر»

الكويت (الاتحاد)

اختتم أمس المنتخب البحريني التدريبات على ملعب اليرموك، وسط دعم كبير من مسؤولي اتحاد الكرة، حرصاً على توفير الظروف الإيجابية أمام اللاعبين لتقديم المستوى المطلوب، وهو ما أوجد حالة من التفاؤل قبل مباراته المهمة مع عُمان اليوم، حيث تحرر اللاعبون من الضغوط، لمواصلة الظهور الإيجابي في «خليجي 23»، وتحقيق إنجاز طال انتظاره بالوصول إلى المباراة النهائية. وأكد محمد سهوان لاعب الفريق أن المعنويات عالية والرغبة كبيرة في تجاوز منتخب عمان، وإكمال المسيرة بثبات في البطولة، مشيراً إلى أنه يملك فكرة جيدة عن المنافس بحكم احترافه في الدوري العماني، مما يساعده في التعامل بشكل ناجح مع مجريات اللقاء. وبدوره، عبر سامي الحسيني عن تفاؤله بالوصول إلى المباراة النهائية، خاصة أن الدعم الجماهيري يشكل وقوداً لتفجير طاقات اللاعبين وتحفيزهم لتقديم الأفضل، وقدم التحية لجمهور بلاده الذين تحملوا أعباء السفر من أجل دعم المنتخب والوقوف إلى جانبه، وشدد على أن مباراة نصف النهائي لها حسابات مختلفة عن الدور الأول وتتطلب تعاملاً خاصاً، حيث درس الجهاز الفني المنافس، وقدم التوجيهات المناسبة للاعبين من أجل إيقاف خطورة المنافس واستغلال نقاط ضعفه والظفر ببطاقة العبور.

وقال سيد رضا عيسى: فرحة التأهل إلى المربع الذهبي كانت كبيرة ولا يمكن وصفها، لذلك فان لاعبي الأحمر متحمسون ومتحفزون لتكرار الأفراح والاستمرار في إسعاد الجماهير البحرينية، مشدداً على أن المستوى الفني للمنتخبات المتأهل للمربع الذهبي متقارب، وبالتالي فان التركيز واللعب بروح انتصارية، يعزز من حظوظ الأحمر في تجاوز هذا الدور، والوصول إلى المباراة النهائية.