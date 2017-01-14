«البرتقالي» يواصل القبض على القمة «بثلاثية العربي»

عماد النمر (الشارقة)

حقق عجمان فوزا مهما على حساب مضيفه العربي بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب الحمرية، ضمن الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، سجل أهداف عجمان إديسلون في الدقيقة 20، ورضا هجهوج في الدقيقة 31، وعبد الله الجمحي في الدقيقة 85، وبهذه النتيجة يرفع عجمان رصيده إلى 18 نقطة، محافظاً على صدارة جدول الترتيب، وتجمد رصيد العربي عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وفي بقية المباريات فاز الفجيرة على رأس الخيمة بهدفين دون مقابل، وتعادل الشعب مع مصفوت بهدفين لكل فريق، وفاز دبي على الذيد بثلاثة أهداف دون رد.

وبالعودة إلى مباراة عجمان والعربي، فقد كانت بداية الشوط الأول هادئة، ولم تشهد الربع ساعة الأولى أية خطورة تذكر على المرميين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، وبادل العربي منافسه الهجمات دون خطورة حقيقية، وسدد البرازيلي إديلسون أول كرة خطيرة على مرمى العربي لكن الكرة تعلو المرمى، ثم سدد البرازيلي هرنيكي كرة أخرى لكنها تمر بجوار المرمى، ويرد العربي بهجمة وصلت لمنطقة الجزاء لكن الدفاع يشتت الكرة.

ومن هجمة مرتدة سريعة يلعب رضا هجهوج كرة طويلة من ناحية اليسار، تصل إلى البرازيلي إديلسون يتوغل داخل منطقة الجزاء، وينفرد ويسدد بجسد الحارس، وترتد إليه مرة ثانية يسددها أرضية داخل الشباك، مسجلا الهدف الأول لعجمان في الدقيقة 20، ويحاول العربي العودة للمباراة سريعا، وتصل الكرة إلى المحترف السنغالي عمر وعد لكنه يسدد الكرة تخرج إلى ركنية.