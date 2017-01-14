«أوبرا دبي» تستضيف سلسلة الإسكواش

دبي (وام)

تستضيف «أوبرا دبي» نهائيات السلسلة العالمية للإسكواش التي ينظمها الاتحاد الدولي لمحترفي اللعبة، من 6 إلى 10 يونيو المقبل، وهي المرة الأولى التي يقام فيها حدث رياضي في دار الأوبرا بدبي التي تستوعب ما لا يقل عن 2000 شخص وتعد من أحدث تحف دبي المعمارية في منطقة الأوبرا وسط دبي.

وأعلن منظمو نهائيات دبي للسلسلة العالمية للإسكواش 2017 عن طرح تذاكر هذا الحدث الختامي لموسم رياضة الإسكواش العالمي مباشرة من الموقع الإلكتروني للحدث أو عبر شباك بيع التذاكر المتواجد في «دبي أوبرا»، ابتداء من يوم الأربعاء الماضي.

وتقام النهائيات في دبي في إطار اتفاقية التعاون التي تم إبرامها بين الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش الجهة المسؤولة عن إدارة منافسات محترفي ومحترفات الإسكواش في العالم ومجلس دبي الرياضي بتنسيق من شركة فالكون وشركائها.

وتستضيف دبي الحدث للمرة الثانية بعد تنظيمه الناجح في حديقة برج بارك وسط دبي في شهر يونيو الماضي.. وكجزء من الاتفاقية الممتدة على مدار عامين، ستقام نسخة أخرى من البطولة العام القادم في «دبي أوبرا» من 5 حتى 9 يونيو 2018.