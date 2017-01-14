منح جائزة «غيث» في «حر» إلى «بي 6»

دبي (الاتحاد)

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بمنح جائزة المركز الأول لفئة «حر وحش فرخ محلي» للشيوخ التي حققها صقره «غيث» إلى الصقر «بي 6» صاحب المركز الثاني «بي 6» لسويدان دميثان سويدان، وجاء خلفه «الغنامي» لفريق «أف 3» بقيادة راشد الكندي، وذلك في مبادرة تجسد رؤيته لتحفيز المشاركين على التفوق ومكافأة المجتهدين. وسجل «غيث» بقيادة غياث الهلالي وإشراف سهيل الكتبي، أفضل الأزمنة بواقع 20:275 ثانية.

واختتمت البطولة أمس الأول بعد أن تواصلت على مدار 11 يوماً بمشاركة قياسية وكبيرة من الصقور المحلية والخليجية التي تنافست في البطولة المنظمة من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتعد الأكبر على أجندة البطولات في المركز.

وفي فئة حر وحش جرناس محلي حصد «بوسالم» لسويدان دميثان سويدان المركز الأول بزمن 19:928 ثانية، وفي فئة شاهين وحش جرناس، حصد فريق «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى، وحقق «أتش أتش 1» المركز الأول بقيادة سهيل الكندي بزمن 19:785 ثانية، وجاء ثانياً «أن أل» بقيادة خليفة الكندي، وجاء في المركز الثالث «صياح» بقيادة نفس الصقار.

وفي فئة شاهين وحش فرخ، حقق «كيزاد» لراشد غصاب سعيد بالخاص المركز الأول بزمن 20:527 ثانية، وفي فئة بيور جير جرناس، حصد «أم أر أم» المركزين الأول والثاني بقيادة محمد سلطان مرخان، وجاء بالمركز الأول «بي 102» بزمن 19:446 ثانية، وحل ثانياً «بي 4» بزمن 19:554 ثانية.