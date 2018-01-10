مقتل 21 إرهابياً بغارات في أفغانستان

كابول (وكالات)

قتل 21 إرهابياً على الأقل، من بينهم أجانب في غارات جوية، بإقليم فرح غرب أفغانستان. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان: «إن الغارات جرى تنفيذها بالقرب من منطقة خاك سفيد، وأن بين القتلى سبعة باكستانيين، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات على الأقل والعديد من الأسلحة».

إلى ذلك، انضم حوالي 15 مسلحاً على الأقل، ينتمون إلى تنظيم «داعش» وحركة «طالبان» إلى عملية السلام بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان. وقال مسؤولو الحكومة المحلية: «إن اثنين على الأقل من القادة المحليين للمسلحين من بين هؤلاء أيضاً الذين تصالحوا مع الحكومة». وذكر المتحدث باسم حاكم إقليم ننجارهار، عطا الله خوجياني للصحفيين أن المسلحين من طالبان وداعش انضموا إلى عملية السلام بسبب الجهود التي تقوم بها عناصر الاستخبارات الأفغانية. وأضاف أن مجموعة من ثمانية مسلحين من داعش، بقيادة عبد المنان ومجموعة من سبعة مسلحين من طالبان، بقيادة فريد الله، سلمت أسلحتها وانضمت إلى عملية السلام.

وتابع أن المسلحين كانوا يقومون في السابق بأنشطة تمرد في مناطق خوجياني وباشر أجام وشابارهار بإقليم ننجارهار وقد سلموا أيضاً صاروخاً، إلى جانب 15 نوعاً مختلفاً من الأسلحة إلى قوات الأمن. وأضاف أن المسلحين، الذين تمت المصالحة معهم تعهدوا بألا ينضموا إلى صفوف المسلحين مرة أخرى. وتابع قائلاً: «إن 166، من بينهم 44 من داعش، انضموا حتى الآن إلى عملية السلام بإقليم ننجارهار».