العصيمي: كلمات حمدان بن محمدمصدر إلهام لــــــــــذوي الإعاقة

أسامة أحمد(دبي)

وجه ماجد العصيمي، نائب رئيس اتحاد المعاقين، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، على تشريف سموه لجلسة تجارب عبدالله العرياني ومحمد خميس وسارة السناني نجوم «فرسان الإرادة» في «بارالمبية ريو» 2016، وتحديهم الإعاقة ضمن فعاليات منتدى دبي الصحي، والذين تحدثوا خلاله عن قصة نجاحهم التي أوصلتهم إلى المجد الأولمبي بعد أن قدموا نموذجاً إماراتياً عالمياً.

وقال: إن كلمات سموه عن «فرسان الإرادة» مصدر إلهام دائماً لذوي الإعاقة والتي تمنحنا الثقة من أجل مواصلة مسيرة العطاء على الصعد كافة.

وأضاف: أن سمو الشيخ حمدان بن محمد يعتبر تجارب «فرسان الإرادة» من التجارب الرائدة في الإرادة والعزم، ومنهجاً للتغلب على التحديات من أجل الوصول إلى منصات التتويج.

وأشار إلى أن سموه قبل أن يختتم لقاءه مع «فرسان الإرادة» ألقى قصيدته المشهورة «قل للمعاق اللي ما تمشي رجيله للناس بالإحساس ما هي بالأجسام وترى أحاسيس الخفوق النبيلة توصل اللي ما توصله الأقدام».