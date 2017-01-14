4 فرق تتنافس على بطاقتي التأهل للمربع الذهبي

غنتوت (الاتحاد)

تشهد ملاعب نادي غنتوت اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي أبوظبي مع فريق بن دري وغنتوت ياس مع زيدان، في ختام مباريات الدور الأول من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على أرض ملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي وبالعديد من الجهات الراعية، تسابقت في إنجاح النسخة السابعة عشرة للبطولة.

وتسعى أطرافها الأربعة لتجاوز كل منهم الآخر بهدف الفوز لحجز اللحاق بفريق الإمارات وديزرت بالم ليكملا المربع الذهبي، خاصة أن الجولة الثالثة للبطولة التي أقيمت الأربعاء الماضي كانت قد خلطت الأوراق بعد أن بلغ فريقا الإمارات وديزرت بالم المربع الذهبي بفوزين متتاليين، وباتت مهمة بقية الفرق صعبة خاصة التي لها صولات وجولات وإنجازات بساحات اللعبة.

وتأتي الجولة الرابعة والأخيرة من الدور الأول في ظروف مغايرة، بحثاً عن خطف بطاقة المربع الذهبي، وتخوض الفرق الأربعة مباراتي اليوم تحت شعار «الفوز بحثاً عن التأهل» نظراً لأن نظام البطولة يتضمن تأهل أول 4 فرق من الستة المشاركة، وزيدان وأبوظبي لديهما فوز واحد، بينما غنتوت ياس وبن دري ليس لديهم أي فوز وفي حالة فوزهما على أبوظبي وزيدان تنقلب الأوراق من جديد وفي هذه الحالة سيكون هناك 4 فرق لديهم فوز واحد، وسيتم التأهل بناء على ترتيب الفرق حسب الأهداف.

ويلتقي أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني والذي فاز على فريق غنتوت بديربي العاصمة بنتيجة 7-4، وتلقى هزيمة أمام فريق ديزرت بالم بنتيجة 9-10 بمواجهة فريق بن دري بقيادة سعيد بن دري، والذي تلقى وبشكل مفاجئ خسارتين لم تكونا بالحسبان أمام فريق الإمارات 7-10 والثانية أمام فريق زيدان بنتيجة 8-9، ويسعى لتضميد جراحه اليوم بطموح الفوز لتجديد آماله في بلوغ مربع الذهبي وبانتظار هدايا الآخرين، ويحتضن الموقعة المثيرة والقابلة لكل الاحتمالات الملعب رقم 1 في الثالثة عصراً.

ويشهد الملعب رقم 2 في الخامسة مساءً الموقعة الثانية، والتي لا تبتعد كثيراً عن سابقتها من حيث الطموحات والآمال لطرفيها وينشد كل منهما الفوز بمواجهة ساخنة، يلتقي فيها غنتوت ياس صاحب الأرض والضيافة بقيادة علي المري مع فريق زيدان بقيادة رجل الأعمال السعودي عمرو زيدان، ويتطلع صاحب الأرض للفوز لتضميد جراحه وتجديد آماله لبلوغ المربع الذهبي، خاصة بعد أن تلقى خسارتين بعقر داره أمام فريق أبوظبي في «ديربي» العاصمة والثانية أمام فريق ديزرت بالم.

وتبقى حظوظ فريق زيدان الأفضل في تحقيق الفوز بقيادة المصنف الأول بالبطولة بابلو، والذي قلب الموازين أمام فريق بن دري بتسجيله 8 أهداف من أصل 10 أهداف، ولكن فريقه تلقى خسارة ثقيلة أمام فريق الإمارات بنتيجة 12/‏‏8، ويطمح اليوم للعودة مجدداً ليؤكد مسيرته الناجحة بساحات اللعبة.

وخاضت الفرق الستة والتي تم توزيعها لمجموعتين حتى الآن 6 مباريات مثيرة وحفل بالإثارة والمفاجآت الكبيرة بتعثر أبرز الفرق المرشحة للتحليق باللقب، وشهدت غزارة في الأهداف عكست استعداد الفرق لهذا الموسم وسجلت البطولة حتى الآن 89 هدفاً وسجل فريق الإمارات النتيجة الأكبر بفوزه على فريق زيدان 12-8، بينما انتهت 3 مباريات بفارق هدف ومنها الهدف الذهبي، ويتصدر الهدافين بابلو مودونيت لاعب فريق زيدان 15 هدفاً والوصيف لويس مونيفيردو 13 هدفاً.