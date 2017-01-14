سباق «الريف للقدرة» بالوثبة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، سباق الريف للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، دولي «نجمتين»، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفرسان والفارسات يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وخصصت جوائز قيمة للسباق، تتمثل في (4) سيارات دفع رباعي للفائزين بالمراكز الستة الأولى، وينظم السباق نادي أبوظبي للفروسية، بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبالتنسيق مع اتحاد الفروسية.

وتم تقسيم السباق إلى أربع مراحل، تم ترسيم المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق، تعقبها راحة لمدة 60 دقيقة، وتم ترسيم المرحلة الثانية باللون الأصفر ومسافتها 35 كلم، تعقبها راحة مدتها 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 25 كلم، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، بعدها تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض ومسافتها 20 كلم.

وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس، للتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، وتقرر أن يكون عمر الحصان المشارك في السباق 6 سنوات فما فوق، والحد الأعلى لنبض الحصان 64 نبضة في الدقيقة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للوزن 60 كيلو جراماً.

واكتملت الاستعدادات والترتيبات كافة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وجهزت مسارات السباق، وحددت المحاور، كما جهزت منطقة الفحص البيطري وزودت بأحدث الأجهزة لتوفير الفرص المتكافئة لجميع المشاركين، إضافة إلى تجهيز المركز الإعلامي بأحدث وسائل الاتصال.

راشد بن دلموك بطل النسخة الماضية

يحمل الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، لقب النسخة الماضية بعد أن توج باللقب على صهوة الجواد «شداد» من إسطبلات «إم آر إم»، بزمن إجمالي 4:25:10 ساعات، بمعدل سرعة إجمالي 27.15 كم في الساعة، وحل وصيفاً الفارس سعيد سلطان المعمري، على صهوة الجواد «راجا الملس» من إسطبلات «إم آر إم»، بزمن إجمالي 4:25:11 ساعات، بمعدل سرعة 27.15 كم في الساعة. وجاء في المركز الثالث، الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الجواد «ياسوب» من إسطبلات «إم آر إم» بزمن إجمالي 4:25:12 ساعات.