8 فرق في «دولية محمد بن خالد لليد»

عماد النمر (الشارقة)

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، التي ينظمها نادي الشعب، عن تفاصيل النسخة السادسة للحدث الدولي التي تنطلق الثلاثاء المقبل إلى 26 يناير الجاري، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس النادي، ويشارك فيها 8 فرق، هي الشعب والشارقة من الإمارات، والأهلي والزمالك من مصر، والمجمع البترولي من الجزائر، والعربي القطري، وبالمازجروس المجري، بجانب منتخبنا الوطني للرجال.

جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة بفندق كوبثورن بالشارقة، وحضره عبدالله الدح أمين السر بالنادي، ونبيل عاشور أمين عام اتحاد اليد، وسعيد مطر عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، وعامر الغيثي من قناة الشارقة الرياضية، والدكتور ماجد الكعبي رئيس لجنة التسويق في البطولة، وسليمان الهاجري من نادي الشارقة، ومحمد الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الثقافية والاتصال الحكومي بالنادي، وعدد من ممثلي الشركات الراعية للبطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن مبادرة البطولة لعام الخير بتوجيه جزء من دخل البطولة التسويقي للأعمال الخيرية، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان 2017 عام الخير في دولة الإمارات.

ووجه عبدالله الدح أمين السر العام بنادي الشعب، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يقدمه من دعم متواصل ولاهتمامه بمختلف الأنشطة والفعاليات، كما وجه الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد، على المتابعة والتفاعل مع ما نقوم به من أعمال، ومشيداً بالوقفة الكبيرة لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب الحاكم.