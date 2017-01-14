الوصل بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد للمرة الثانية

رضا سليم (دبي)

أحرز فريق الوصل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي 21-18 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 9-8.

حضر المباراة والتتويج، إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد ومروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة ومحمد شريف نائب رئيس اتحاد اليد ونبيل عاشور أمين عام الاتحاد، وعدد من الأعضاء ونبيل عبدالكريم، ومحمد العامري من الوصل وعلي عتيق من الأهلي، وعدد من المدربين والإداريين من أندية اللعبة.

وجاءت مباراة النهائي، متوازنة من الفريقين، وسجل خالد رمضان هدف افتتاحية النهائي بعد دقيقة ونصف، بعدما أهدر عيسى البناي أول هجمة للأهلي وتصدى لها محمد إسماعيل ونجح جاسم محمد في تسجيل هدف التعادل سريعا، وتقدم الأهلي بهدف مرزوق أحمد، 2-1، وحصل أحمد حسين العائد من الإيقاف على رمية جزائية عادل بها أحمد صقر النتيجة إلى 2-2، في أول 5 دقائق.

توقف تسجيل الأهداف من جانب الفريقين بالدفاع القوي، ومنع اللاعبين من التسديد، حتى الدقيقة 12، وهو ما يعني أن الأهداف غابت 7 دقائق متتالية، إلى أن نجح عبدالله الصفار في خطف المقدمة من جديد للإمبراطور ورد يوسف بلال من الأهلي بالتعادل، ومن هجمة مرتدة سريعة تفوق أحمد ربيع وقاد الفرسان للتقدم 4-3 في منتصف الشوط.