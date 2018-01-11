الأمم المتحدة تدعم انتخابات ليبيا نهاية 2018

طرابلس، لندن (رويترز)

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة أمس، إن الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة ليبيا على تنظيم انتخابات بحلول نهاية العام، وإن ما شجعها على ذلك هو المعدل الذي يسجل به الليبيون أسماءهم للتصويت.

وقال جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، إن المنظمة الدولية تعتبر الانتخابات هذا العام طريقا «لنهاية سلمية وشاملة للمرحلة الانتقالية».

وأضاف للصحفيين في طرابلس بعد الاجتماع مع فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا «الهدف هو هدف ليبي.. إنهاء المرحلة الانتقالية بعملية سلمية شاملة تتمخض عن حكومة موحدة تعبر عن إرادة الشعب الليبي».

وتابع قوله «أتيحت لي الفرصة للحديث مع رئيس الوزراء بشأن التزام الأمين العام وأمل الأمم المتحدة في رؤية إجراء انتخابات شاملة في 2018 والتعهد بدعم الأمم المتحدة لهذه الانتخابات».