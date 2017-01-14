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بطولة الإمارات للدراجات المائية

تفوق إماراتي في «الناشئين» و«الاستعراض»
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

سيطر متسابقو الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى لفئة واقف ناشئين، في افتتاح منافسات الجولة الأولى لبطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي أمس، حيث حل في المركز الأول سلمان يونس العوض، وجاء ثانياً سلطان عيسى الحمادي، وثالثاً عبدالله عبدالرحمن الحمادي، لتكون منصة إماراتية خالصة من خلال المنافسة.

وحصد راشد الملا لقب فئة الحركات الاستعراضية، وحل ثانياً القطري فهد الهاملي، وجاء ثالثاً محمد علي الهاملي.

وشهدت الجولة نجاحاً كبيراً مع مشاركة 68 متسابقاً في فئات البطولة السبع، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وفي فئة جالس مبتدئين، نال القطري سلطان الكواري المركز الأول، حيث أنهى السباق في إحدى عشرة دورة، وحل في المركز الثاني حمد يوسف اللنجاوي، وجاء في المركز الثالث مانع حبيب المرزوقي، وشهدت المنافسات هذه تصفيات صباحية خاصة بعد أن وصل عدد المشاركين إلى 21، لتتم تصفيتهم إلى 13 متسابقاً في المرحلة الثانية والمسائية.

وفي فئة واقف محدود، حل في المركز الأول سلمان العوضي، وحل ثانياً الكويتي سالم أيمن المطوع، وجاء في المركز الثالث المجري داري أتيلا، وفي فئة جالس ستوك أحرز المركز الأول الكويتي عبدالرحمن غازي العمر، وحل ثانياً علي محمد اللنجاوي، وجاء ثالثاً القطري محمد عبدالله الهيدوس. ... المزيد
     
 

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