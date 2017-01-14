أبوظبي (الاتحاد)
سيطر متسابقو الإمارات على المراكز الثلاثة الأولى لفئة واقف ناشئين، في افتتاح منافسات الجولة الأولى لبطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت على كاسر الأمواج في أبوظبي أمس، حيث حل في المركز الأول سلمان يونس العوض، وجاء ثانياً سلطان عيسى الحمادي، وثالثاً عبدالله عبدالرحمن الحمادي، لتكون منصة إماراتية خالصة من خلال المنافسة.
وحصد راشد الملا لقب فئة الحركات الاستعراضية، وحل ثانياً القطري فهد الهاملي، وجاء ثالثاً محمد علي الهاملي.
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وفي فئة جالس مبتدئين، نال القطري سلطان الكواري المركز الأول، حيث أنهى السباق في إحدى عشرة دورة، وحل في المركز الثاني حمد يوسف اللنجاوي، وجاء في المركز الثالث مانع حبيب المرزوقي، وشهدت المنافسات هذه تصفيات صباحية خاصة بعد أن وصل عدد المشاركين إلى 21، لتتم تصفيتهم إلى 13 متسابقاً في المرحلة الثانية والمسائية.
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