«وعد» تكسب «رئيسي» أبكار اللقايا في «المرموم»

دبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أمس، افتتاح منافسات الأسبوع التأهيلي الثامن لسن الصغار بميدان المرموم، حيث خُصصت لسباقات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كلم ضمن 18 شوطاً.

وتصدرت «وعد» لهجن العاصفة الشوط الرئيس الأول للأبكار المحليات، بزمن وقدره 7:52:09 دقيقة.

وفازت «شوق» لهجن العاصفة بالشوط الثاني المخصص للأبكار مهجنات مسجلة 7:48:2 دقيقة، وحاز «الناوي» لقب الشوط الثالث، مسجلاً 7:37:4 دقيقة.

وفازت «براق» لهجنة العاصفة بالشوط الرابع المخصص للجعدان مهجنات مسجلة 7:43:5 دقيقة.

وأقيمت في الفترة الصباحية تحديات السباق التأهيلي الثامن لهجن أبناء القبائل لسن اللقايا بمشاركة 429 مطية لمسافة 5 كلم، وتضمنت 18 شوطاً.

البداية جاءت مع سباقات أشواط المفتوح، فيما خُصصت الثمانية أشواط الأخيرة للإنتاج، حيث تصدرت «دستورة» الشوط الرئيس المفتوح، فيما نال «لافي» لحمد علي حمد البريص المري أفضل توقيت وسجله في الشوط الرابع عن زمن وقدره 7:38:7 دقيقة.

شاركت في الشوط الأول المفتوح للأبكار المحليات 23 مطية، حيث حلقت «دستورة» مع الناموس، مسجلة زمناً وقدره 7:42:6 دقيقة، لتأتي «الثرية» في المركز الثاني وخلفها «وصايف» في المركز الثالث.

وتتواصل اليوم المنافسات، والتي خصصت لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل.