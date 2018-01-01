فيربيك: الجماعية طريقنا للفوز

الكويت (الاتحاد)

قال الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب العُماني، أن هدفه الرئيسي هو التأهل للمباراة النهائية للبطولة بصرف النظر عن المنافس، مشدداً في الوقت نفسه على احترامه الكامل لمنتخب البحرين، بوصفه أحد أفضل الفرق ذات التنظيم الدفاعي المحكم، مؤكداً أن الفريق لديه القدرة على إغلاق المناطق الدفاعية ومنع تسلل المنافسين للمرمى البحريني.

وأضاف في المؤتمر الصحفي: الكل يتوقع مواجهة صعبة تجمع بين المنتخبين من واقع المستويات الفنية التي يقدمها اللاعبون، والرغبة في السيطرة علي منطقة المناورات التي يميل إليها الفريقان. وتابع فيربيك: اللاعبون في أتم الجاهزية للقاء، والإعداد للقاء تم بصورة مرضية ولدينا آمال وتطلعات لتخطي هذه المهمة والتأهل للمباراة النهائية، فاللاعبون لديهم شعور بأنهم اقتربوا من اللقب، وهذا كفيل بأن نقدم مباراة لائقة. وحول الآمال المعلقة عليه بوصفه رجل المرحلة الحالية بالكرة العمانية بعد فترة انتقادات عنيفة، أشار فيربيك إلى أنه غير مسؤول عن السنوات الماضية، فأنا أدير دفة المنتخب الفنية منذ عام فقط، ومنذ هذا التوقيت وأنا مسؤول عن اختيارات اللاعبين وأعتقد أنها فترة ناجحة، أعادت الاعتبار للكرة العمانية مجدداً. وتابع: «نجحنا في فرض أسلوبنا في المباريات الماضية، وهذا ليس عملاً فردياً فنحن نتميز بالأداء الجماعي الواضح، وهذا العمل ساهمنا به جميعاً، وهو طريقنا للفوز، ونأمل في النهاية أن ننجح في التسجيل في مرمى المنتخب البحريني القوي، رغم يقيني أن المنافس يتسم بالروح القتالية والإصرار على التأهل». واتفق المهاجم خالد الهاجري مع رأي مدربه حول الفرصة التاريخية للتأهل للمباراة النهائية بالبطولة، مشيراً إلى جاهزية الفريق لهذه المهمة الكبيرة.