تفجيران باللاذقية وإدلب والنظام يصل مطار «أبو الضهور»

عواصم (وكالات)

قتل 3 عناصر من جيش النظام السوري أمس، بانفجار مستودع أسلحة تابع للنظام في محافظة اللاذقية غرب سوريا، تبناه فصيل تابع لـ»الجيش السوري الحر»، كما قتل 7 أشخاص بانفجار دارجة نارية في حي القصور بإدلب، التي وصلت القوات الحكومية مطارها أبو الظهور العسكري في ريف المحافظة. في حين أعلن الجيش الروسي في جريدته الرسمية أن الطائرات المسيرة التي هاجمت الأسبوع الماضي القواعد الروسية في سوريا انطلقت من محافظة إدلب.

وقال مصدر عسكري سوري: «إن 3 عناصر من الجيش السوري قتلوا وأصيب آخرون بانفجار مستودع ذخيرة تابع للجيش قرب محطة البث في منطقة صلنفة في ريف محافظة اللاذقية». ونفى المصدر العسكري «وجود شبهة عمل إرهابي وراء الانفجار».

وفي وقت لاحق، تبنت كتائب «أبو عمارة» التابعة لـ»الجيش السوري الحر» تفجير مستودع الأسلحة باللاذقية، مؤكدة مقتل 20 عنصراً من قوات النظام.

من جهة أخرى، نشر نشطاء صوراً لدراجة نارية قالوا: «إنها انفجرت أمس، في حي القصور بإدلب، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص»، موضحة أن الدراجة استهدفت سيارة تابعة لأحد الفصائل المتناحرة في المدينة.