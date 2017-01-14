بيت ‬شعر ‬الأقصر يحتفي بـ «أبو تمام» شيخ المجدّدين في الشِّعر العربي

الشارقة (الاتحاد)
أقام بيت الشعر في الأقصر (جنوب مصر)، أول من أمس ليلة للاحتفاء بالشاعر الكبير أبو تمَّام، بعنوان «في حضرة أبو تمًّام – قراءات وإضاءات»، شارك فيها الشعراء: أشرف البولاقي، النوبي عبد الراضي، وعبيد عباس.
منسق أنشطة بيت الشعر الشاعر حسن عامر سلط الضوء الضوء على ملامح من حياة أبي تمَّام ومسيرته الشعرية، مؤكدًا- في كلمة افتتح بها الليلة- ضرورة الوقوف على تراثنا ومنجزنا العربي موقف الباحث المتأمل، وضرورة أن يكون هناك احتفاءٌ بالأولين من الشعراء الذين مهدوا الطرق وعبَّدوها أمام القصيدة العربية.
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كما انتقى بعض المقاطع المتنوعة من شعر أبي تمَّام، مبيِّنًا وشارحًا ما تتمتع به من جزالة وقوة في اللفظ والمعنى، من جانبه، اختار اختار الشاعر عباس بائية أبي تمَّام الخالدة عن واقعة عمُّورية وملابساتها: السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ، فيما آثر الشاعر البولاقي أن يرصد التماسَّ بين تجربة أبي تمام التراثية وتجربة الشاعر اليمني عبد الله البردوني، متناولاً قصيدته: «أبو تمَّام وعروبة اليوم» التي يعارض فيها قصيدة أبي تمام السابقة، ويقول مطلعها: ما أصدق السيف! إن لم ينضه الكذب...