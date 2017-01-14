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بيت ‬شعر ‬الأقصر يحتفي بـ «أبو تمام» شيخ المجدّدين في الشِّعر العربي
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تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017

الشارقة (الاتحاد)

أقام‎ ‬بيت ‬الشعر ‬في ‬الأقصر ‬(جنوب ‬ ‬مصر)، ‬أول ‬من ‬أمس ليلة ‬للاحتفاء ‬بالشاعر ‬الكبير ‬أبو ‬تمَّام، ‬بعنوان «‬في ‬حضرة ‬أبو ‬تمًّام – ‬قراءات ‬وإضاءات»‬، ‬‬شارك ‬فيها ‬الشعراء: ‬أشرف ‬البولاقي، ‬النوبي ‬عبد ‬الراضي، ‬وعبيد ‬عباس.

منسق‎ ‬أنشطة ‬بيت ‬الشعر ‬الشاعر ‬حسن ‬عامر ‬سلط الضوء الضوء ‬على ‬ملامح ‬من ‬حياة ‬أبي ‬تمَّام ‬ومسيرته ‬الشعرية، ‬مؤكدًا- ‬في ‬كلمة ‬افتتح ‬بها ‬الليلة- ضرورة ‬الوقوف ‬على ‬تراثنا ‬ومنجزنا ‬العربي ‬موقف ‬الباحث ‬المتأمل، ‬وضرورة ‬أن ‬يكون ‬هناك ‬احتفاءٌ ‬بالأولين ‬من ‬الشعراء ‬الذين ‬مهدوا ‬الطرق ‬وعبَّدوها ‬أمام ‬القصيدة ‬العربية.

وقدَّم‎ ‬الشاعر ‬عبد ‬الراضي ‬مداخلة ‬ثريَّةً ‬متحدثًا ‬عن ‬أبي ‬تمام ‬وعن ‬حياته ‬ونشأته، ‬وذكر ‬أن ‬أبا ‬تمَّام ‬هو ‬حبيب ‬بن ‬أوس ‬بن ‬الحارث ‬الطائي، ‬أحد ‬الشعراء ‬المتميزين ‬في ‬العصر ‬العباسي، ‬تميز ‬في ‬فنون ‬الشعر ‬المختلفة ‬من ‬مدح ‬وهجاء ‬ووصف ‬وغزل ‬وغيرها.

كما‎ ‬انتقى ‬‬بعض ‬المقاطع ‬المتنوعة ‬من ‬شعر ‬أبي ‬تمَّام، ‬مبيِّنًا ‬وشارحًا ‬ما ‬تتمتع ‬به ‬من ‬جزالة ‬وقوة ‬في ‬اللفظ ‬والمعنى، من‎ ‬جانبه، ‬اختار ‬اختار ‬الشاعر ‬عباس ‬بائية ‬أبي ‬تمَّام ‬الخالدة ‬عن ‬واقعة ‬عمُّورية ‬وملابساتها: ‬السَّيْفُ‎ ‬أَصْدَقُ ‬إِنْبَاءً ‬مِنَ ‬الكُتُبِ، فيما‎ ‬آثر ‬الشاعر ‬البولاقي أن ‬يرصد ‬التماسَّ ‬بين ‬تجربة ‬أبي ‬تمام ‬التراثية ‬وتجربة ‬الشاعر ‬اليمني ‬عبد ‬الله ‬البردوني، ‬متناولاً ‬قصيدته: «‬أبو ‬تمَّام ‬وعروبة ‬اليوم» التي ‬يعارض ‬فيها ‬قصيدة ‬أبي ‬تمام السابقة، ويقول مطلعها: ما‎ ‬أصدق ‬السيف! ‬إن ‬لم ‬ينضه ‬الكذب‭...

     
 

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