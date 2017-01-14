قصائد تمتلئ برغبة الخلاص وتحتشد بأسئلة الوجود

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تتواصل في الشارقة، فعاليات النسخة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، ففي الأمسية الخامسة التي أقيمت أمس الأول بقصر الثقافة بالشارقة. شارك خمسة شعراء: يوسف رزوقة (تونس)، لخضر بركة (الجزائر)، عبدالله العريمي (عُمان)، عبدالحميد اليوسف (قطر)، محمد إبراهيم يعقوب (السعودية)، وقدمتهم الإعلامية السعودية مشاعل السعد، بحضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر.

تميزت الأمسية بالإثارة والرمزية والبحث عن الحرية للخلاص والانعتاق من هموم الحرب والإنسان، وتنوعت فيها الرؤى والأفكار ببوح تراوَحَ بين شعر التفعيلة والشعر العمودي.

استهل الأمسية الشاعر رزوقه ببوح يمزج فيه الشعر بالنثر، معبراً من خلاله عن هموم الإنسانية، فقرأ: رشا ومارجريتا ورفيعه، أمي، الخروج، نلتقي في جنّة الوهمِ… وداعاً!، بلدا ما بين اليدين.

أما الشاعر لخضر بركة، فقد جاء بنصوص ذات دلالة وجودية قلقة مستفسرة عن المصير والمستقبل. فقرأ الريح، الكلام الذي لم يقلْه، حياة، شهيد. فيما قدم