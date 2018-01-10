البرلمان يعلق عضوية نائبين عن التيار الصدري

بغداد (وكالات)

أعلن مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، تعليق عضوية نائبين عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لمدة 15 يوماً، وإحالتهما للجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، أن «ما جرى في جلسة يوم الاثنين الماضي، من قبل بعض النواب خاصة النائبين رياض غالي وعواد العوادي، بعد إثارتهم لغطا تجاوز السياقات القانونية خلال الجلسة التي تضمنت التصويت على أحد النواب البدلاء التابعين لاتحاد القوى العراقية، قرر رئيس مجلس النواب وفقاً لصلاحياته الدستورية والق`انونية تم تعليق عضوية النائبين لمدة 15 يوماً، ويستقطع عن الأيام التي تعلق بها عضويتهم مبلغا بقدر ما يستقطع عن النائب المتغيب من دون عذر مشروع»، مشيرا إلى إحالة النائبين إلى «لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفة المسندة اليهم وفرض ما يتناسب من عقوبة قد تصل إلى إسقاط العضوية».

وكانت جلسة البرلمان يوم 8 يناير الجاري، شهدت مشادة كلامية بين الجبوري والنائبين غالي والعوادي، خلال التصويت على أحد البدلاء عن النائب المستقيل مطشر السامرائي.