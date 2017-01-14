أبوظبي تتصرف بمسؤولية كبيرة ولا تستغل قدراتها بأي طريقة سياسية

حوار: بسام عبد السميع

أكد فريدريك كيمب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي أن العاصمة أبوظبي، تعد المكان الأمثل لعقد المؤتمرات والأحداث العالمية الخاصة بقطاعات الطاقة، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية، موضحاً أن «أبوظبي تتميز بروح المسؤولية العالية التي تتمتع بها وعدم استغلال هذه الإمكانيات لأي أغراض سياسية تتعارض مع مصالح جيرانها أو أصدقائها».

وكشف كيمب في حوار أجراه مع «الاتحاد» على هامش منتدى الطاقة العالمي في أبوظبي الذي اختتم أمس عن قرار المجلس الأطلسي بعقد دورة جديدة من القمة في أبوظبي يناير 2018، للمرة الثانية في أبوظبي والمنطقة، بمشاركة مسؤولي قطاع الطاقة في العالم وعدد من كبار المتخصصين والخبراء وصناع القرار في قطاع الطاقة على مستوى العالم».

وقال «لا أعتقد أن هناك منطقة في العالم أكثر ملاءمة من أبوظبي لانعقاد مثل هذا المؤتمر، فبينما تركز البلدان على شيء واحد مثل الطاقة المتجددة أو الوقود الأحفوري أو الطاقة النووية، تركز أبوظبي على كل هذه الأنواع من الطاقة وبمسؤولية كبيرة».

وتابع «ما شاهدناه هنا من إمكانية جلب الناس من كل النخب السياسية والاقتصادية والخبرات المهنية لطرح نقاش ثرٍي ومفيد عن المستقبل، وشهدنا في هذا المعرض التحول الكبير والمهم نحو تبني الطاقة المتجددة وأهمية التحدث حول هذا التغيير».