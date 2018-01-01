سكوب: لن نفرط في فرصة التأهل

الكويت (الاتحاد)

أكد التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب البحرين، أن المواجهة اليوم أمام عُمان لن تكون سهلة، وأن لاعبيه نجحوا في اكتساب خبرات كبيرة تساعدهم على تجاوز كل المطبات القادمة الصعبة.

وأضاف سكوب: لا أهتم كثيراً بما يردده البعض بالأداء الدفاعي، لأن ما يهمنا في النهاية هو النتيجة، وأنا كمدرب أضع الخطة المناسبة لمواجهة كل فريق، ولدينا لاعبون على قدر من الفعالية في كل المراكز، وهذا شيء جيد قبل بداية لقاء عمان، ورغم أنني لا أعلم مدى قدرة جمال راشد على المشاركة بسبب الإصابة، إلا أنني أثق ببقية اللاعبين.

وواصل المدير الفني للبحرين قائلاً: كل مدرب يطمح للفوز وكتابة التاريخ، واليوم لدينا فرصة للتأهل لن نفرط فيها، وعلينا أن نتجاوز عمان في الطريق لتحقيق حلم اللقب الأول، وآمل أن يركز اللاعبون جيداً كما فعلوا بالدور الأول.

ووجه سكوب رسالة للجماهير البحرينية الغفيرة التي تساند الفريق والحاضرة بأعداد كبيرة للبطولة، قائلاً: هي اللاعب رقم 12 في تشكيلة الفريق، وهم يلعبون دوراً رئيساً في دعم ومساندة المنتخب.

وواصل المدير الفني للمنتخب البحريني، اللاعبون يدركون قيمة ما وصلوا إليه، ولن يتركوا الفرصة تمر من بين أيديهم، أنا علي ثقة أنهم سيبذلون كل الجهد لتحقيق الهدف.

ومن جانبه، قال علي مدن، هداف الفريق: المعنويات عالية لتجاوز عُمان والوصول للنهائي، وتابع: جمهورنا هو الداعم الأول، وسيلعب دوراً كبيراً في تأهلنا إلى المباراة النهائية.