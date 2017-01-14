«كهرباء دبي» تعقد جلسة استشارية للمعنيين بالأنشطة الشمسية

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، جلسة استشارية للمعنيين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «شمس دبي» وإنتاج أرصدة كربونية، بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، ووفقاً لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (‏UNFCCC) ‬والمعيار ‬الذهبي.

وأقيمت الجلسة في فندق رافلز دبي، وركزت على مبادرة شمس دبي وبرنامج عمل الأنشطة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع تركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح مباني موانئ دبي العالمية – المرحلة الأولى والثانية، ومشروع الهيئة لإنشاء محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة 31 ‬ميجاوات ‬وفق ‬المعيار ‬الذهبي.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تعد الهيئة تخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها البيئية، وتركز على الحد من هذه الانبعاثات وأداء دور حيوي في توفير بيئة نظيفة لمجتمع دبي». وأضاف: اعتمدت الهيئة أفضل الممارسات المتكاملة الخضراء في جميع مستويات عملياتها التشغيلية لتقليل البصمة الكربونية، وتأتي هذه الجلسة في إطار جهود الهيئة لإرساء معايير تطوير عمليات وخدمات ضبط انبعاثات الكربون في أنشطتها اليومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الصدد. كما تسعى الهيئة إلى دعم وتنفيذ استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 الهادفة لتحقيق رؤية سموه في أن تكون إمارة دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم، بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للحد من آثار الاحتباس الحراري.