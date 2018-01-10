«الكويت الوطني»: قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادي في تاريخها

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف بنك «الكويت الوطني» أن قطر تواجه أسوأ سيناريو اقتصادي في التاريخ، وجاء في تقرير حديث صادر عن بنك «الكويت الوطني»، أن الاقتصاد القطري مقبل على سيناريو يعتبر الأسوأ في تاريخ الدوحة، مع استمرار مقاطعة الدول الأربع «السعودية، والإمارات، ومصر، والبحرين»، وأنه لن تسهم ميزانية قطر لعام 2018 في معالجة ذلك، بحسب التوقعات.

واستند التقرير إلى عدد من العوامل التي ستتجه باقتصاد قطر إلى الأداء الأسوأ في تاريخها، على رأسها أنه لم تبرم الدوحة إلا صفقة واحدة في سوق الاكتتابات الخليجية لعام 2017، وتراجع مستويات المؤشرات الرئيسة والقطاعية للبورصة القطرية، إلى جانب تراجع النمو للقطاع غير النفطي، الذي استمر في تسجيل انخفاضات منذ اندلاع الأزمة، وتأثر أرباح الشركات وهبوط أسعار الأسهم والعقار في قطر، وارتفاع حجم الاقتراض من البنوك المحلية الذي بلغ 87 مليار دولار مع نهاية أكتوبر من العام الماضي، ووصول الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 74% أي ما يقدر بـ 120 مليار دولار.وبيّن التقرير أن ميزانية العام الحالي 2018 لن تتمكن من إنعاش الاقتصاد القطري، بسبب انقطاع التجارة والاستثمار وبيئة العمل في قطر منذ انطلاق الأزمة.وركز التقرير على نسب انخفاض القادمين إلى قطر بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثر على الأنشطة الاقتصادية في الدوحة، إذ تراجعت نسبة القادمين بنحو 32% بشكل عام، وبنسبة 74% من دول الخليج.