خليفة المنصوري يؤكد أهمية القطاع الخاص في تدعيم الجهود الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)
أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالإنابة أهمية دور القطاع الخاص في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي والحكومية الاتحادية بالدولة، في توفير خدمات متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين والعملاء لما من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.
جاء ذلك خلال زيارة خليفة بن سالم المنصوري مؤخراً لمقر مركز سهل لخدمات رجال الأعمال «تسهيل» الذي سيفتتح قريباً بمبنى ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.
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وقال المنصوري «مثل هذه المراكز من شأنها أن تسهل من أداء الجهات الحكومية وتوفر خدمات ميسرة للعملاء والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال خدمات النافذة الواحدة والتي أثبتت نجاحها وقدرتها على تعزيز تنافسية الدولة».
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من جهته، أفاد أحمد محمد خميس الرميثي رئيس مجلس إدارة مركز سهل لرجال الأعمال، بأن المركز يقدم كافة الخدمات اللوجستية ويتميز بموقع مهم وسط جزيرة أبوظبي ويتوفر فيه خدمات الضيافة والمواقف إلى جانب قربه من العديد من الجهات الحكومية الهامة بإدارة الجنسية والإقامة وهيئة الإمارات للهوية وغيرها.
وأكد الرميثي أن المركز يضم أكثر من 30 مواطناً يعملون فيه وذلك في إطار حرص الإدارة على توطين الوظائف فيه، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام المواطنين الراغبين في العمل بالمركز.