خليفة المنصوري يؤكد أهمية القطاع الخاص في تدعيم الجهود الحكومية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالإنابة أهمية دور القطاع الخاص في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي والحكومية الاتحادية بالدولة، في توفير خدمات متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين والعملاء لما من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة خليفة بن سالم المنصوري مؤخراً لمقر مركز سهل لخدمات رجال الأعمال «تسهيل» الذي سيفتتح قريباً بمبنى ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي.

وقام المنصوري، خلال الزيارة بجولة في المركز رافقه خلالها أحمد محمد خميس الرميثي رئيس مجلس إدارة المركز اطلع خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز الذي يضم 64 «كاونتر» يقدم خدمات ومعاملات وزارة الموارد البشرية والهوية وإدارة الجنسية والإقامة وتصديقات وزارة الخارجية للوثائق إلى جانب عدد من الخدمات المصرفية من خلال دار التمويل وتوفير العمالة من الخدم والسائقين والمزارعين.

وقال المنصوري «مثل هذه المراكز من شأنها أن تسهل من أداء الجهات الحكومية وتوفر خدمات ميسرة للعملاء والمستثمرين ورجال الأعمال من خلال خدمات النافذة الواحدة والتي أثبتت نجاحها وقدرتها على تعزيز تنافسية الدولة».

ودعا رجال الأعمال من القطاع الخاص إلى التوجه لمثل هذه الاستثمارات الناجحة والتي تؤدي دوراً هاماً في رفد مساعي وجهود الجهات الحكومية المحلية والاتحادية نحو خلق بيئة أعمال متميزة مع أهمية الحرص على توطين الوظائف بها وجعل المواطنين يساهمون في تحقيق هذا النجاح.

من جهته، أفاد أحمد محمد خميس الرميثي رئيس مجلس إدارة مركز سهل لرجال الأعمال، بأن المركز يقدم كافة الخدمات اللوجستية ويتميز بموقع مهم وسط جزيرة أبوظبي ويتوفر فيه خدمات الضيافة والمواقف إلى جانب قربه من العديد من الجهات الحكومية الهامة بإدارة الجنسية والإقامة وهيئة الإمارات للهوية وغيرها.

وأكد الرميثي أن المركز يضم أكثر من 30 مواطناً يعملون فيه وذلك في إطار حرص الإدارة على توطين الوظائف فيه، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام المواطنين الراغبين في العمل بالمركز.