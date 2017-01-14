الدباس: الوسطاء يتجاهلون نشر التقييم العادل للشركات

أبوظبي (الاتحاد)

قال المحلل المالي زياد الدباس إن الأسواق المالية المحلية تعاني في الوقت الراهن من غياب التحليلات والتقييمات العادلة لأسهم شركات المضاربة، والتي تستحوذ على اهتمام شريحة مهمة من المضاربين والتحليلات وغير المعمقة.

وأضاف في تقريره الأسبوعي أن التحليلات والتقييمات العادلة للأسهم المدرجة بالأسواق المالية المحلية يفترض أن تصدر عن المحللين والوسطاء لمساعدة صغار المضاربين على اختيار أسهم الشركات التي تباع بأقل من قيمتها العادلة استناداً إلى العديد من المؤشرات وفي مقدمتها مضاعف الأسعار ومؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية وريع الأسهم بدلاً من السير خلف القطيع.

ولاحظ الدباس أن بعض شركات المضاربة ارتفعت أسعارها السوقية خلال الربع الأخير من العام الماضي وبداية هذا العام إلى مستويات غير منطقيه لا تتناسب مع أداء الشركات أو مؤشرات نموها ومؤشرات ربحيتها مما يرفع مخاطر الاستثمار في السوق ويخفض مستوى كفاءته وبالتحديد مخاطر الاستثمار في أسهم هذه الشركات.

وأضاف أنه من الملاحظ أن بعض الوسطاء ليس من مصلحتهم وقف المضاربات للحصول على العمولات المختلفة، بل يشجعون هذه المضاربات من خلال نشر الإشاعات التي تؤكد استمرارية ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات بينما نلاحظ عدم التفاتهم إلى الشركات القيادية.

وأشار إلى أن السيولة المتدفقة على أسهم المضاربة باتت تمثل أضعاف السيولة المتدفقة على أسهم الشركات القوية والقيادية، مما يخلق خللاً في توزيع السيولة على الفرص الاستثمارية المتوفرة في الأسواق.