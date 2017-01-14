العشري: مؤشرات الأسواق المحلية تجتاز مستوياتها العليا

أبوظبي (الاتحاد)

قال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن الأسواق المالية المحلية سجلت خلال الأسبوع الماضي، أداء جيداً ومتوقعاً لمؤشرات أسواق الإمارات مع تحسن واضح في إحجام وقيم التداول حيث تجاوزت مؤشرات أسواق الإمارات مستوياتها العليا للعام الماضي.

وتوقع العشري أن تواصل الأسواق الصعود نحو مستويات مقاومة جديدة خلال تداولات الشهر الجاري لكلا المؤشرين، لذا يستمر التوقع بالمزيد من الانتعاش، مع الإشارة إلى أن مؤشرات الأسواق ما زالت تتداول في مناطق غير عالية المخاطر على خرائط اتجاهها للمدى القصير والمتوسط في التوقيت الحالي مع الإشارة بأن مؤشرات الأسواق الإماراتية ما زالت الأكثر إغراء، والأقل مخاطرة في التوقيت الحالي بالمقارنة بأسواق أخرى.

ونجح مؤشر دبي في استهداف مستوى المقاومة عند 3728 خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط غياب مستويات مقاومة ذات قيمة قبل مستوى المقاومة الأول الجديد عند 3807 وغير المستبعد استهدافه على المدى القصير مع الإشارة بأنه يعتبر مجرد مرحلة من مراحل الصعود على خرائط اتجاه المؤشر للمدى المتوسط وقد يتجاوزه صعوداً وبسهولة.

وأضاف أن المؤشر مازال واعداً على الأغلب باستهداف مستويات المقاومة قرب حاجز المقاومة النفسي عند 4000 على المدى المتوسط وبحد أدنى مستوى المقاومة عند 3978، لذا ننصح بالاستمرار في التفاؤل وتوقع المزيد من الانتعاش مالم يتعرض المؤشر لمستويات دعم خطيرة وهو احتمال مستبعد في التوقيت الحالي رغم تحرك المؤشر البطيء صعوداً.

واتسم أداء مؤشر سوق العاصمة أبوظبي بالنشاط، ونجح في تجاوز سعره الأعلى للعام الماضي، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام تداوله خلال تداولات الأسبوع الأخير، ومازال واعدا باستهداف مستويات مقاومة جديدة أول مداها مستوى المقاومة الأول عند 4787 والذي لا نستبعد استهدافه بشكل مباشر خلال تداولات الشهر الحالي، استهدافاً لمستويات مقاومة جديدة قد يتجاوز مداها مستويات المقاومة فوق حاجز المقاومة النفسي عند 5000 على المدى المتوسط، لذا يستمر النصح بالتفاؤل وتوقع المزيد من الانتعاش وموجات الصعود على الأقل خلال تداولات الشهر الحالي.