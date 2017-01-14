راشد بن فهد: مزيد من تطور العلاقات بين الإمارات والهند خلال المرحلة المقبلة

جوجرات – الهند (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة، أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطور للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، مدعومة بالرغبة المتبادلة للجانبين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص في تطوير آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تخدم الأهداف التنموية للطرفين.

وقال معاليه، في بداية الجلسة الحوارية بقمة جوجرات الحيوية العالمية في الهند، «المبادرات الاقتصادية الرائدة التي أطلقتها الهند مثل «اصنع في الهند» Make in India و«الأعمال الناشئة في الهند» Startup India والتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر والاتجاه نحو الرقمنة، تجعل الهند إحدى الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار، ما يفتح المجال واسعاً لتعاون مثمر وروابط وثيقة مع مجتمع الأعمال الاستثمارات الإماراتي».

وأكد أهمية قمة جوجرات باعتبارها منصة بارزة لتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين من مختلف دول العالم المشاركة، مشيداً بالنموذج الاقتصادي الحيوي الذي تتبناه ولاية جوجرات ولا سيما في مجال الصناعات المختلفة وتعزيز النشاط التجاري للهند، حيث تساهم بما نسبته 7% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ما يطرح فرصة بارزة للشركات الإماراتية لتطوير أعمالها وتوسيع استثماراتها في جوجرات خصوصاً، وفي الهند عموماً.

وشهدت أعمال قمة جوجرات الحيوية العالمية انعقاد الجلسة الحوارية المخصصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشارك الدولة بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الثامنة للقمة، والتي تعقد خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الجاري، تحت شعار «التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية جوجرات شمال الهند.