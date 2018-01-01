خطة استشفاء خاصة تعتمد 3 محاور لتجهيز اللاعبين

الكويت (الاتحاد)
وضع الجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني، خطة استشفاء خاصة تعتمد 3 محاور ضرورية، لتجهيز اللاعبين خلال البطولة، في ظل وجود عناصر لم تستعد لياقتها الكاملة بعد، بالإضافة إلى وجود إصابات للبعض الآخر، والاهتمام برفع كفاءة الجميع خلال بطولة تشهد ضغط 3 مباريات بالدور الأول في 8 أيام.
واستغل الجهازان الطبي والفني، فترة الراحة لمدة 4 أيام قبل مباراة نصف النهائي أمام العراق غداً، لمنح اللاعبين الوقت اللازم من أجل استعادتهم للتعافي البدني المطلوب
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وأكد الدكتور بلحوز أن تدريبات المنتخب تشهد تعاملاً علمياً فيما يتعلق بوضع خطط معينة للتغذية، من أجل تجهيز اللاعبين، عبر أسلوب يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في الطاقة، من خلال الوجبات والأدوية والمكملات الغذائية التي يحصلون عليها، مثل «الخلطة» التي نقدمها للاعبين، وتضم بعض المقويات، منها أكسجين وأنزيمات ومادة الأتيبيه وكرياتينون، ومنبهات طبيعية وأملاح معدنية ومضادات أكسدة.
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وأضاف: طبقنا برنامج للمرحلة الثانية الخاص بمباراتي نصف النهائي والنهائي، بعد إدماج بعض المواد الجديدة لرفع الطاقة للاعبين وتجهيزهم بالوجبات التي يحتاج إليها الجسم، ليؤدي بالقوة المطلوبة نفسها خلال المباراة إذا امتدت إلى الوقت الإضافي.