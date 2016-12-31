محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج برنامج إعداد ومشاركات المنتخب الوطني للجودو في الاستحقاقات المقبلة خلال عام 2017، حيث ينطلق إعداد المنتخب بمعسكر خارجي يقيمه في النمسا ابتداء من الخميس المقبل استعداداً للمشاركة في بطولة جراند سلام باريس في العاشر من فبراير المقبل، والتي يشارك فيها أبيض الجودو بالثلاثي توما وإيفان وميشا.

وفي 25 فبراير يشارك المنتخب في بطولة جراند سلام بري دوسلدورف باللاعبين خليفة وإيفان وميشا، وفي 27 مارس يشارك الثلاثي أيضاً في بطولة بري سامسون بتركيا.

كما يحدد اتحاد الجودو في يناير الحالي اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في دورة التضامن الإسلامي، التي تقام في باكو مايو المقبل.

وتأتي هذه المشاركات في إطار خطة طويلة في إطار تجهيز المنتخب الوطني لأولمبياد طوكيو 2020، بينما يتم تجهيز عدد من اللاعبين وفق برنامج معد مسبقاً حتى يكونوا جاهزين للمنافسة في أولمبياد 2024، وتأتي هذه الخطة والبرامج المستمرة من أجل الحفاظ على الإنجاز، الذي تحقق في أولمبياد ريو الأخير بتحقيق ميدالية برونزية، والوصول إلى إنجاز أعلى في الأولمبياد المقبل.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد أن ما يميز منتخب الجودو هو استمرارية التحضير من خلال برامج طويلة الأمد، لأن صناعة الأبطال الأولمبيين تحتاج إلى سنوات من العمل الجاد والمكثف حتى تكون المحصلة مميزة، مشيراً إلى أن الاعتماد على مثل هذه الاستراتيجيات ليس بالأمر الجديد، بل هو استمرار لما كان يقوم به الاتحاد بالدورة الأولمبية الماضية، والتي كان ثمرتها الحصول على ميدالية أولمبية.

وتابع محمد بن ثعلوب :«المنتخب يضم نخبة من اللاعبين أصحاب التصنيفات المميزة على الصعيد الدولي، ومشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة من أجل المنافسة وليس للمشاركة فقط، كما يضم أيضاً عدداً من الأسماء الواعدة التي نسعى لأن تكتسب الخبرات التي تمكنها من تشكيل حضور قوي مستقبلاً وتحافظ على تميز الجودو الإماراتي بالمحافل الدولية».

وأكمل: «أول استحقاق للمنتخب في السنة الجديدة هو بطولة جراند سلام باريس الشهر المقبل، والمعسكر فرصة لتدريبات اللياقة والتمارين المشتركة بين اللاعبين حتى يصلوا إلى قمة الجاهزية قبل انطلاقة البطولة، التي نتطلع إلى استمرار الإنجازات خلالها خاصة في ظل مشاركة توما، الحاصل على برونزية الأولمبياد وذهبية جراند سلام أبوظبي 2016، وأيضاً نتوقع من خليفة وإيفان وميشا نتائج جيدة في بطولتي الجراند بري».

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي إلى اتحاد المصارعة والجودو بعد الفراغ من المشاركة في الأولمبياد الأخير، شرع مباشرة في العمل والاستعداد للأولمبياد المقبل، مبيناً أن اللعبة تشهد تطوراً كبيراً على الصعيد المحلي من خلال اتساع القاعدة لتصل إلى 18 نادياً ومركزاً، ليكون دوري الجودو قوياً ويفرز عدداً من المواهب التي تمثل دعماً قوياً، وإضافة للمنتخب الوطني.