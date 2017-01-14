راشد الشريقي: «أبوظبي للاستدامة» من أهم المبادرات الحكومية إقليمياً وعالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، فرصة مثالية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات بين أبرز الفاعلين في مجالات تنمية واستدامة قطاعات الطاقة والمياه، وخاصة أن العالم اليوم يشهد ارتفاعاً متزايداً في احتياجاته للطاقة والمياه والتي تعد أبرز مرتكزات الغذاء، في ظل النمو السكاني الهائل والتحديات الكبيرة التي تواجه قطاعات الغذاء كالتغير المناخي وشح المياه وارتفاع رقعة الأراضي الجافة والصحراوية، والذي يفرضه واقع ندرة مياه الأمطار وارتفاع ملوحة التربة، الأمر الذي يستوجب بصورة ملحة إيجاد حلول مبتكرة وأكثر استدامة قادرة على تخطي التحديات والوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي لسكان العالم.

وأضاف أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية المستدامة من خلال خططها الطموحة والهادفة لاستشراف المستقبل ورسم ملامحه، بما يحقق السعادة والرخاء للأجيال القادمة ويوفر لهم أرقى سبل العيش، محققة نتائج واعدة في تنمية قطاعات الطاقة والزراعة والمياه، لافتاً إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة باعتباره أحد مبادرات حكومة أبوظبي يعد من أهم المبادرات الحكومية على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ أنه يبحث الحلول لأهم المشكلات التي تؤرق الحكومات العالمية وتقف عائقاً أمام مستقبل التنمية في الكثير من دول العالم كمشاكل الطاقة والمياه والبيئة، وتسعى حكومة أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى مشاركة خبراتها الكبيرة في مجال الاستدامة مع العالم، كجزء من إسهاماتها الكبيرة وحضورها الفعال في المحافل الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عمل على إدماج عنصر الابتكار في العديد من عملياته لضمان تحقيق الاستدامة الزراعية والمحافظة على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة النظم المستخدمة في عمليات الزراعة والإنتاج الحيواني وتطويرها بما يتناسب وأهداف الجهاز في تحقيق الاستدامة الزراعية والسلامة الغذائية، وضمن سعيه إلى الارتقاء بواقع القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي من خلال التركيز على برامج الدعم والتنمية الزراعية.