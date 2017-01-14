أبوظبي تستضيف أول ورشة عمل دولية من نوعها حول علوم الاستمطار

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي أول ورشة عمل دولية معنية بتقدم بحوث الاستمطار خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة. وتهدف هذه الورشة إلى معالجة تحديات أمن المياه، بحسب بيان صحفي أمس لمركز الأرصاد الجوية والاستمطار.

ويقام حفل الإعلان عن الحاصلين على منحة الدورة الثانية من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يوم الثلاثاء القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وسيقوم البرنامج بالإعلان عن المشاريع البحثية التي ستتشارك منحة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار يتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة، أطلقت برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في 2015، ويشرف المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل على إدارة البرنامج الذي يعد مبادرة عالمية طموحة صُممت خصيصاً لتشجيع البحث العلمي في مجال الاستمطار.

ويتماشى البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات، وهو يهدف إلى تحقيق أمن المياه من خلال تعزيز جهود التعاون الدولي الرامية إلى تطوير أبحاث علمية مبتكرة تؤدي إلى تكوين المزيد من المعرفة والتقنيات في مجال زيادة كميات الأمطار. وتشمل المجالات البحثية التي يركز عليها البرنامج مواضيع مثل تحقيق فهم أفضل لعمليات الاستمطار، ونمذجة البيانات، والتحليل والتقييم، والتصميم التجريبي، واستخدام وتطوير التقنيات والأدوات ذات الصلة.