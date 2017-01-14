أبوظبي (الاتحاد)

استضاف المجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها، حفل عشاء للمشاركين في منتدى قمة الطاقة العالمي الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، وتضمن الحفل إجراء عرض توضيحي للمركبات الكهربائية على حلبة مرسى ياس.

شهد المنتدى مشاركة نحو 350 متحدثاً من مؤسسات محلية وإقليمية، ويعتبر أول حدث ينظمه المجلس الأطلسي في دول مجلس التعاون، وعقد الحدث على مدار يومين، بالتعاون مع وزارة الطاقة الإماراتية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «مبادلة» وشركة «آيبيك» و«مصدر»، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة».