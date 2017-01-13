وودي هاريلسن في «حرب النجوم»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يشارك وودي هاريلسن في فيلم يتفرع من سلسلة «ستار وورز» (حرب النجوم) ويدور حول شباب هان سولو الذي يساعد الأميرة ليا ولوك سكايووكر على محاربة الأشرار، على ما أعلنت شركة الإنتاج.

ورشح الممثل الأميركي البالغ 55 عاماً، والذي شارك في إنتاجات كبيرة، مثل «ذي هانغر غيمز»، للفوز بجائزة أوسكار عن دوره في «ذا بيبول فيرسيس لاري فلينت» وهو حقق نجاحاً في مسلسلات تلفزيونية، مثل «ترو ديتكتيف» و«تشيرز».

وجاء في بيان لشركة «لوكاس فيلم» للإنتاج التي أسسها جورج لوكاس مخرج الأجزاء الستة الأولى من «ستار وورز» أن هاريلسن سينضم إلى الممثلين الدن إرينرايك (هان سولو) ودونالد غلوفير وإميليا كلارك.

وأوضح البيان أن الفيلم هو الثاني في سلسلة أفلام تجري أحداثها خارج مغامرات عائلة سكايووكر في فترة شباب هذه الشخصيات قبل مرحلة «الجزء الأول من السلسلة الشهيرة «1977». وقال فيل لورد وكريستوفر ميللر مخرجاً الفيلم الذي لا عنوان له بعد: «يسعدنا كثيراً أن نعمل مع فنان يتمتع بهذا العمق وبموهبة تمثيل واسعة». ويتوقع أن يبدأ عرض الفيلم عام 2018.