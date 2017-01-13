  • الجمعة 15 ربيع الآخر 1438هـ - 13 يناير 2017م

كريمة مختار أم السينما المصرية.. وداعاً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

سعيد ياسين (القاهرة)

توفيت الممثلة المصرية القديرة كريمة مختار مساء أمس، عن 82 عاماً، ويشيع جثمانها اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وكانت الراحلة تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخلت على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وأجرت جراحة بالمنظار في المعدة، لكن حالتها تدهورت خلال الأيام الماضية. وتعد من أهم الفنانات اللاتي جسدن شخصية الأم سواء في الأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية أو المسرحيات، وآخر أعمالها الفنية كان مسلسل «المرافعة» أمام فاروق الفيشاوي وباسم ياخور عام 2014، كما حقق مسلسل (يتربى في عزو) مع يحيى الفخراني عام 2007 نجاحا كبيرا.

وتزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش وأنجبت منه أربعة أبناء من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا