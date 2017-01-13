كريمة مختار أم السينما المصرية.. وداعاً

سعيد ياسين (القاهرة)

توفيت الممثلة المصرية القديرة كريمة مختار مساء أمس، عن 82 عاماً، ويشيع جثمانها اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، وكانت الراحلة تعرضت لوعكة صحية خلال الفترة الماضية دخلت على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، وأجرت جراحة بالمنظار في المعدة، لكن حالتها تدهورت خلال الأيام الماضية. وتعد من أهم الفنانات اللاتي جسدن شخصية الأم سواء في الأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية أو المسرحيات، وآخر أعمالها الفنية كان مسلسل «المرافعة» أمام فاروق الفيشاوي وباسم ياخور عام 2014، كما حقق مسلسل (يتربى في عزو) مع يحيى الفخراني عام 2007 نجاحا كبيرا.

وتزوجت من المخرج الراحل نور الدمرداش وأنجبت منه أربعة أبناء من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش.