الجيش الأميركي يبرئ قواته من قتل مدنيين أفغان

كابول (أ ف ب)

أكد حلف شمال الأطلسي أمس، أن القوات الأميركية في أفغانستان قتلت 33 مدنياً أفغانياً خلال ضربات جوية في نوفمبر 2016 قرب قندوز.

وجاء في بيان صادر عن بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، «الدعم الحازم»، نشر إثر تحقيق أجرته القوات الأميركية، «أظهر التحقيق أن القوات الأميركية تصرفت في إطار الدفاع المشروع عن النفس، بما يتوافق مع قانون الحرب واحترام القوانين»، مؤكداً أنه «لم تتم مشاهدة أي مدني أو التعرف عليهم خلال المعركة».

وقال التقرير، إن «المدنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجروح كانوا من دون شك داخل مبان فتحت منها حركة طالبان النار»، مذكراً بحصيلة 33 قتيلاً مدنياً، و27 جريحاً التي سجلت في 3 نوفمبر 2016 في قرية بوز قرب قندوز، المدينة التجارية الكبرى الواقعة على حدود طاجيكستان.

وتابع التقرير أن «القوات الجوية الأميركية استخدمت الحد الأدنى من القوة المطلوبة لتبديد التهديدات الصادرة من مبان ولحماية القوات الحليفة» الأفغانية التي استدعت الأميركيين لتقديم الدعم. وذكر بأن العملية «كانت تهدف إلى اعتقال قادة طالبان المسؤولين عن هجوم أكتوبر ضد قندوز، ونفذتها القوات الخاصة الأفغانية مع عدد من المستشارين وعناصر الدعم الأميركيين».