محاكمة سعودي تواصل مع «حزب الله» للانضمام لقواته

الرياض (د ب أ)

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية مواطناً للمحكمة بتهمة التواصل مع قناة «المنار» التابعة لحزب الله اللبناني من أجل الانضمام إلى صفوف مقاتليه، والحصول على ألفي دولار شهرياً.

وطالب المدعي العام المحكمة بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة المقررة، والحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ونقلت صحيفة «عكاظ» امس عن مصادر لها لم تسمها القول، إن المواطن تواصل مع قناة المنار هاتفياً، مبدياً رغبته بالانضمام لصفوف حزب الله والقتال معه، مشيرا إلى أنه تم تزويده برقم فتاة تعمل منسقة إعلامية للحزب وتواصلت معه لتسهيل انضمامه لمقاتلي الحزب، وقدمت له عرضاً بدفع مبلغ 2000 دولار شهرياً، (7500 ريال سعودي).

ووجهت هيئة التحقيق للمواطن أيضاً تهمة تخزين ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة من خلال حيازة صور ومقاطع فيديو إباحية، وطالب المدعي العام على إثر ذلك بمصادرة الأجهزة المضبوطة ومنعه من السفر.