عون: صفحة الخلل مع دول الخليج طويت نهائياً

بيروت (وكالات)
قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إن «صفحة الخلل» التي مرت بها العلاقات اللبنانية الخليجية خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الأحداث الإقليمية «طويت نهائياً».وأضاف الرئيس عون أن علاقات لبنان مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية «عادت إلى طبيعتها»، معرباً عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها خلال زيارته إلى كل من السعودية وقطر.
وأضاف في هذا السياق أن«نتائج تلك الزيارة المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريبا وستصب على أي حال لصالح البلدين والشعبين».
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وأكد الرئيس عون أن كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، حيث ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، فضلاً عن أنه سيتم إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها.