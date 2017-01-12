عون: صفحة الخلل مع دول الخليج طويت نهائياً

بيروت (وكالات)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، إن «صفحة الخلل» التي مرت بها العلاقات اللبنانية الخليجية خلال الفراغ الرئاسي ونتيجة الأحداث الإقليمية «طويت نهائياً».وأضاف الرئيس عون أن علاقات لبنان مع دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية «عادت إلى طبيعتها»، معرباً عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها خلال زيارته إلى كل من السعودية وقطر.

وأضاف في هذا السياق أن«نتائج تلك الزيارة المباشرة وغير المباشرة سوف تظهر قريبا وستصب على أي حال لصالح البلدين والشعبين».

وذكر أن «اللبنانيين سيشهدون عودة متزايدة لأبناء دول الخليج إلى لبنان كما كان الوضع عليه في السابق»، مضيفاً «إننا لمسنا خلال وجودنا في الرياض والدوحة تقديراً واحتراماً كبيرين للبنانيين، خصوصا للذين ساهموا ويساهمون في النهضة الإنمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج».

وأكد الرئيس عون أن كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين السعوديين والقطريين لقيت تجاوباً ودعماً واضحين، حيث ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، فضلاً عن أنه سيتم إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها.