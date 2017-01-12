محافظ عدن: التحالف كسر مشروع إيران في المنطقة

عدن (الاتحاد)

أكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، أن التحالف العربي إفشل المشروع الانقلابي الذي تسعى إيران إلى تطبيقه في المنطقة عبر ما يسمى بـ «المشروع الفارسي».

وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية سعت إلى السيطرة على عدن ومضيق باب المندب وباقي المناطق في اليمن وتوطيد التواجد الإيراني في اليمن، إلا أن مساندة ودعم الأشقاء في التحالف أسهم في ردع هذا المشروع وحماية الشعب من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع الانقلابية». جاء ذلك في كلمته التي القاها باحتفالية ذكرى التصالح والتسامح التي نظمتها السلطة المحلية بعدن وشعراء الثورة الجنوبية تحت شعار «معاً نحن والتحالف من أجل جنوب جديد يعزز أمن واستقرار المنطقة».