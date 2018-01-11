أسرة الطفلة «أمل»: لايوجد إهمال في وفاة ابنتنا

أحمد مرسي (عجمان)
أعربت أسرة الطفلة أمل بشير 5 سنوات، والتي توفيت إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي في منزلها بمنطقة الروضة بعجمان منذ يومين، عن حزنهم الشديد لفقدها إثر الحادث الأليم الذي تعرضت له دون قصد.
وأكد فارس بشير علي، 21 عاماً، شقيق الطفلة، أن أخته تعتبر أصغر الأبناء، بعد أخيه الأكبر علي 23 عاماً، وأحمد 16 عاماً، وفاطمة، 11 عاماً، وأنهم جميعاً في مراحل دراسية متنوعة، وأن والدته ربة منزل، ووالده يعمل في القوات المسلحة.
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وتابع: «إن أختي، القريبة منا جميعاً، والتي كانت تحظي بحب الجميع، كانت تستمتع بالأمطار واللعب فيها، ووسط غفلة سقطت في الصرف الصحي، من دون أن ندري، حيث قمنا بالإبلاغ عن فقدها، ظناً منا أنها قد تكون غادرت إلى خارج المنزل، في الشارع العام، ليتم اكتشاف الأمر بعد ذلك من قبل شرطة الشارقة والدفاع المدني أنها قد سقطت في المجاري». وأشار إلى أن الحادث قضاء وقدر وعرضي، ولم يكن فيه أي إهمال أو تقصير من أحد، بل هي إرادة الله، وأن الجميع متقبل الوضع وراضٍ به، موجهاً الشكر للجهات المعنية على مساعدتهم في إنهاء الإجراءات واستخراج تصريح الدفن، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من الأهالي حضروا للصلاة عليها، وحرصوا على تقديم واجب العزاء.
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