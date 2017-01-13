الإرهاب والهجرة يهددان تأشيرة «شينجن» الأوروبية

بروكسل (د ب أ)

الأمر برمته يتعلق بلافتة بسيطة على حافة الطريق، يمر عليها قائدو السيارات حتى دون أن يلاحظوها عادة، بل ولا يدركون أنهم عبروا حدوداً دولية، سواء إلى داخل فرنسا أو بولندا أو لوكسمبورج، أو إحدى الدول الأخرى الـ26 الأطراف في اتفاقية «شينجن» الخاصة بالسفر من دون تأشيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وينصح مفوض الشؤون الداخلية والهجرة والمواطنة في المفوضية الأوروبية، «ديميتريس أفراموبولوس»، مواطني الاتحاد الأوروبي بـ«التمتع بهذا الحق والتشبث به». ويضيف «اركب القطار أو السيارة وزر جيرانك.. كل هذا ممكن من دون التفكير في مسألة الحدود».

ولكن الآن، بدأ عدد قليل من الدول، بما في ذلك ألمانيا وخمس دول أوروبية أخرى، في فرض ضوابط، على الأقل عند بعض القطاعات من حدودها الوطنية. وباستثناء فرنسا، التي تتذرع بالمخاوف الأمنية من الإرهاب، فإن كل الدول الأخرى تتذرع بأزمة اللاجئين للعودة إلى تطبيق الضوابط عند الحدود.

وهذا يطرح السؤال: ألم تنته إلى حد ما أزمة اللاجئين في شمال أوروبا؟ وسارع الاتحاد الأوروبي إلى الإجابة على هذا السؤال. محذراً من أنه إذا تم إلغاء الضوابط، عندئذ، فإن المهاجرين يمكن أن يبدأوا في التدفق مرة أخرى إلى بقية أوروبا انطلاقاً من اليونان.