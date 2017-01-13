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مشاجرة بين نواب للحزب الحاكم والمعارضة داخل البرلمان

أنقرة: تطوير العلاقات مع موسكو لا يعني إضعافها مع «الناتو»
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

أنقرة (وكالات)

قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق أمس، إن تطور علاقات بلاده مع روسيا لا يعني إضعافها مع حلف شمال الأطلسي، في حين نشب عراك بين نواب من الحزب الحاكم في تركيا وآخرين من المعارضة في البرلمان خلال مناقشة تعديلات دستورية مثيرة للجدل.

وأضاف وزير الدفاع التركي في كلمة بالاجتماع التاسع للسفراء الأتراك إن تطور العلاقات مع موسكو ليس على حساب علاقات تركيا مع «الناتو» مؤكدا مواصلة علاقة التحالف والتعاون مع الحلف.

وأوضح أن «تركيا تحتفظ بحق انتقاد ناتو لعدم التزامه بتعهداته تجاهها» مشيرا إلى «عدم صدور أي مشكلة في الحاضر ولا في المستقبل من أنقرة قد تضر بالحلف».

وأكد ضرورة مكافحة ما يسمى منظمة «الكيان الموازي» في تركيا وخارجها من أجل بقاء الدولة التركية، معتبرا أن «المنظمة منهزمة إلا أن خطرها لا يزال مستمرا».

نشب عراك بين نواب من الحزب الحاكم في تركيا وآخرين من المعارضة في البرلمان التركي خلال مناقشة تعديلات دستورية مثيرة للجدل، من شأنها أن توسع إلى حد كبير صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ... المزيد
     
 

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