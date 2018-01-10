بطولة عمان للجولف تنضم إلى روزنامة «السباق إلى دبي»

مسقط (الاتحاد)

تدخل بطولة عمان المفتوحة للجولف إلى الجولة الأوروبية التي تقام تحت عنوان «السباق إلى دبي» التي يستضيفها ملعب الموج للجولف المصمم من قبل نورمان المدهش الجولف في مسقط من 15 إلى 18 فبراير المقبل.

ويشارك في البطولة نجوم عالميون سبق لهم المشاركة في بطولة كأس رايدر العريق أبرزهم أندي سوليفان وكريس وود مع البطل السابق بول لوري - وهو أيضاً لاعب كأس رايدر لمرة واحدة - وأندرو بيف جونسون، ليؤكد الحدث مكانته الرفيعة مبكراً، ويشكل دليلاً آخر على أهمية الشرق الأوسط المتزايدة للجولة الأوروبية.

وتمثل هذه البطولة أكبر حدث رياضي احترافية من أي وقت مضى في سلطنة عمان، وفي حين أن المناسبة ستمثل لحظة فاصلة في تاريخ السلطنة على صعيد رياضة الجولف.

وأصبحت السلطنة محور التركيز الرئيسي لجولة التحدي الأوروبية في المسابقة، حيث أعيدت تسمية المسابقة الموسمية إلى «الطريق إلى عمان»، حيث نال أبرز 45 لاعباً على مكان في البطولة الختامية البنك الوطني العماني كلاسيك، وتنافسوا على فرصة الفوز بالترقية إلى الجولة الأوروبية، وهذا الحدث، فضلاً عن الملعب العالمي، تلقى أفضل التقييمات المتكررة من اللاعبين والمتفرجين ووسائل الإعلام، وكان مجرد مسألة وقت قبل أن تترقى البطولة إلى الجولة الأوروبية (السباق إلى دبي).

كما يتواجد في مسقط اللاعب جوردان سميث، وسبق أن تصدر الإنجليزي تصنيف الطريق إلى عمان في عام 2016 قبل أن يبدأ بداية سريعة في مسيرته في الجولة الأوروبية في العام الماضي مع فوزه في بطولة بورشه الأوروبية المفتوحة، وكان من ضمن أفضل 10 لاعبين في أربع أحداث ليحجز مكانه في ختام الموسم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في دبي لأول موسم له في الجولة الأوروبية.