مرشح ترامب للخارجية يعرب عن دعمه تسليح أوكرانيا

واشنطن (وكالات)

أعرب المرشح لمنصب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن دعمه لتسليح أوكرانيا في صراعها مع روسيا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما تفتقر إلى القيادة بين الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به تيلرسون الذي استقال أخيرا من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة «إكسون موبيل» النفطية أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

وقال تيلرسون «ينبغي أن يكون هناك استعراض للقوة لأن العقوبات لا تكفي».

وأضاف أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدفع حلف الناتو لتكثيف دعمه العسكري لأوكرانيا.

وقال «حلفاؤنا في الناتو على حق في التخوف من روسيا متمردة، ولكن الباب ظل مفتوحا في ظل غياب القيادة الأميركية ومن ثم تم إرسال إشارات غير مقصودة».

وحول ما اذا كان يتفق مع النتيجة التي خلصت إليها أجهزة الاستخبارات الأميركية بأن القراصنة الروس تدخلوا في الحملة الانتخابية في محاولة لتقويض المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون رأى تيلرسون أنه «افتراض معقول» أنهم فعلوا ذلك.