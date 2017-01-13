إسرائيل تصادر آلاف الدونمات في الضفة

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة آلاف دونم من أراضي قرية عصيرة القبلية في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وتوضح مذكرة مصادرة الأراضي، التي أصدرها الحاكم العسكري، أن السبب هو منع الهجمات ضد المستوطنين والجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن هذه الأراضي تقع في الأحواض 1 و2 و3 في مناطق المعوقات ولحف سليمان والعقدة والبريص وشقيق وخلة النقر والكروم وسهيلة، وهي أراض خاصة مملوكة لمواطنين فلسطينيين.

وأكد دغلس أن وضع اليد يعني من الناحية العملية مصادرة هذه الأراضي، مبينًا أن القرار هو أكبر قرار مصادرة منذ مطلع العام الجاري 2017، ويشكل تحديًا لقرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان.

وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، قرية العراقيب في النقب للمرة الـ108 على التوالي. وقال الناشط سليم العراقيب: إن آليات الاحتلال اقتحمت القرية مدعومة بمئات العناصر من الشرطة الإسرائيلية الخاصة، وأخرجت الأهالي من المنازل، وهدمت القرية للمرة الـ108.