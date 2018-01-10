رضا سليم (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد مساء اليوم المباراة الودية الثانية أمام الأخضر السعودية في ختام معسكر المنتخب بالسعودية استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 18 إلى 28 يناير المقبل، كان منتخبنا قد نجح في الفوز على الأخضر بفارق هدفين 22-20 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي الخليج في سيهات، وسبقها اللعب مع فريق الخليج وفاز 36-28.

إنتهى الشوط الأول بتقدم منتخبنا بفارق هدف (10-9)، وتأتي مواجهة اليوم لتكون البروفة الأخيرة للمنتخب قبل العودة للبلاد، ومن المتوقع أن تكون أقوى من المواجهة الماضية نظراً لأن المنتخب السعودي لعب المباراة بعد وصوله من معسكر صربيا الذي استمر لفترة طويلة، ولم يحصل لاعبوه على الراحة الكافية بجانب دفع المدرب بعدد من اللاعبين في قائمة البدلاء خوفاً من إصابة أي لاعب من اللاعبين الأساسيين.

ويعود المنتخب غداً إلى البلاد استعداداً للسفر إلى كوريا الجنوبية، حيث تتجه البعثة إلى كوريا الجنوبية الاثنين المقبل، للاستعداد لبدء المباريات، ومن المنتظر أن يتم تصفية اللاعبين إلى 18 لاعباً، فيما سيتم تسجيل 16 لاعباً فقط في البطولة، ومن المنتظر أن يخوض المنتخب تدريباً واحداً قبل التوجه إلى كوريا. كان الاتحاد الآسيوي للعبة، قد أجرى تعديلات على المجموعات بعد انسحاب العراق، إلى أن مجموعة منتخبنا ظلت كما هي حيث تضم كوريا الجنوبية والهند وبنجلاديش وستكون المواجهة الأولى 18 الجاري أمام الهند، والثانية أمام بنجلاديش 19 والثالثة أمام كوريا الجنوبية 20 يناير الجاري، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور الثاني.

من ناحية أخرى، حقق فريق النصر الفوز على الوصل بفارق هدف 24-23، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول بصالة نادي الوصل، ضمن الجولة الخامسة لكأس الإمارات للرجال، كما نجح الشارقة في تحقيق الفوز على فريق العين 31-24 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي الشارقة، وحقق الجزيرة فوزاً كبيراً على شباب الأهلي دبي 32-23.

ويتصدر الشارقة قمة المسابقة بعد الجولة الخامسة برصيد 14 نقطة، يليه في المركز الثاني النصر برصيد 12 نقطة، وتقدم الجزيرة للمركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن شباب الأهلي دبي الذي تراجع للمركز الرابع، فيما جاء الوصل في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، والعين السادس والأخير برصيد 5 نقاط.