«الجامعة» تناقش الاستعدادات لعقد المنتدى العربي - الروسي في أبوظبي

القاهرة (وام)

شارك جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية في أعمال الاجتماع التنسيقي للدول العربية الذي عقد امس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي المقرر عقده بأبوظبي في الأول من فبراير المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

واستعرض الاجتماع التنسيقي مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي ومشروع الإعلان الوزاري الذي سيصدر في ختام أعمال الدورة وكذلك خطة العمل المشتركة للأعوام 2016 - 2018 والنظر في مقترح لإنشاء مركز ثقافي عربي في موسكو.

ومن المقرر أن يسبق الاجتماع الوزاري اجتماع على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي في أبوظبي يومي 30 و31 ينــاير الجــاري وذلك لصياغة مشروع الإعلان وخطة العمل التنفيـــذية لرفعها للوزراء لإقرارها.

ويضم الاجتماع وزراء خارجية كل من ترويكا مجلس الجامعة «تونس والجزائر والبحرين» وموريتانيا الرئيس الحالي للقمة العربية والإمارات الدولة المضيفة والأمين العام للجامعة العربية ومن يرغب من الدول العربية ، إضافة إلى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.