«ثندر سنو» لجودلفين يستهدف الجولة الأولى لكأس آل مكتوم

محمد حسن (دبي)

يدشن مضمار ميدان العالمي مساء اليوم النسخة 15 من كرنفال كأس دبي العالمي بمشاركة 15 دولة، ويتألف الحفل من سبعة أشواط، أربعة منها عشبية والبقية على الرمل، حيث تعود البطولات الكبرى المخصصة للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمتها مليون ومئة ألف دولار برعاية لونجين.

وتفتتح الأمسية بالجولة الأولى من كأس آل مكتوم للخيول العربية «الفئة الأولى» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً، وهو خارج ترشيحات الجماهير، ويتصدر المنافسين الجواد «داريوس دو بون» البالغ تصنيفه 111 رطلاً والفائز بسباق الفئة الأولى في ظهوره الأول هذا الموسم، وينافسه القادم الجديد «برنامج» البالغ تصنيفه 112، و«آربي تورش»، والفرس «ايه اف مرح».

خصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للجولة الأولى من كأس آل مكتوم «ج 2، رملي» ويتصدرها «ثندر سنو» بطل جينيز وداربي الإمارات في الموسم الماضي والفائز مرتين في المستوى الأعلى في فرنسا بإشراف مدرب جودلفين العالمي سعيد بن سرور.

وتوج هذا المهر موسمه الماضي بالفوز بسباق الفئة الأولى بري جان برات في فرنسا بقيادة كريستوف سوميون وهو المرشح المفضل، وسيكون سعيد بن سرور ممثلاً أيضاً بالجواد «كونفرنتيشن» الفائز بسباق ج 3 فاير بريك ستيكس هنا على ذات المسافة 2016.