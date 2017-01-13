غموض يلف مقتل 3 «داعشيات» في آخر معقل للتنظيم بالحسكة



تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017 بيروت (وكالات) كشفت مصادر محلية من بلدة مركدة آخر معاقل «داعش» الإرهابي في أقصى الريف الجنوبي لمدينة الحسكة بنحو 100 كلم، أن عناصر التنظيم المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، عثروا على جثث 3 نساء من ما يعرف بـ «كتيبة الخنساء» التابعة للجماعة المتشددة، قتلن طعناً بالسكاكين في محيط كنيسة الأرمن بالبلدة. وأوضحت المصادر نفسها أن «النساء من جنسيات عربية، وكن قد تسللن إلى سوريا وانضممن إلى صفوف التنظيم، ليعملن ضمن كتيبة الخنساء في بلدة مركدة»، مشيرة إلى إعلان الإرهابيين حالة استنفار أمني قصوى بالبلدة، في ضوء الغموض الذي يلف أسباب مقتل المتطرفات.