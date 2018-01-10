10 فرق في بطولة الاتحاد للمبارزة

دبي (الاتحاد)

تنطلق في العاشرة صباح غدٍ بصالة وزارة التربية والتعليم برأس الخيمة فعاليات بطولة الاتحاد للفرق للمبارزة، رابع البطولات المحلية التي ينظمها اتحاد اللعبة لهذا الموسم، وخصصت لمنافسات الفرق، بمشاركة غير مسبوقة وصلت إلى 10 فرق يتنافسون على 6 ألقاب لمسابقات الأسلحة الثلاث الايبيه والفلوريه والسابر، بواقع ثلاث للرجال ومثلها للفتيات.

يمثل كل فريق بـ 3 لاعبين بالإضافة إلى لاعب احتياطي، ويتبارز اللاعبون في كل مباراة على 45 نقطة وفقاً لقانون اللعبة، بخلاف منافسات الفردي التي تكون من 5 نقاط في مباريات التصفيات، و15 نقطة في مباريات خروج المغلوب «المباريات النهائية».

حرصت جميع الأندية والمؤسسات ومراكز التدريب على المشاركة في البطولة، وهي أندية بني ياس، شباب الأهلي- دبي، الشارقة، الوحدة، مؤسسة المرأة بالشارقة، ومراكز الغيل برأس الخيمة، العين للمبارزة، دبي، مدرسة المهارات، أكاديمية ام كى اف ايه بدبي.

وخصص اليوم الأول لمنافسات الفتيات بإقامة مسابقة سلاح الايبيه، والتي تشارك فيها 5 فرق، تليها منافسات سلاح السابر ثم مسابقة سلاح الشيش «الفلوريه»، وتقام المباراة النهائية في الخامسة عصراً، يتبعها تتويج الفائزين، على أن تستكمل البطولة بعد غدٍ بإقامة مسابقات الفرق الرجال، ويتوقع أن تشهد منافسة قوية بين المشاركين نظرا لتقارب مستوياتهم، كما أنها تأتي بعد أن استعدت الأندية والمراكز جيداً خلال الفترة الماضية، واستثمرت فترة إجازة الربيع للتدريبات المكثفة للاعبيهم.

وتكتسب البطولة أهمية كبيرة من حيث التوقيت، حيث إنها ستكون فرصة للوقوف على مستويات لاعبي ولاعبات المنتخب الذي تنتظره استحقاقان مهمة، منها المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر منتصف فبراير المقبل والبطولة الآسيوية بدبي من 24 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، كما أنها فرصة جيدة للأجهزة الفنية للأندية للوقوف على مستويات اللاعبات المشاركات في الدورة العربية لأندية المرأة للسيدات والتي تستضيفها مؤسسة المرأة بالشارقة مطلع الشهر المقبل. وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة التجهيزات والتحضيرات لإقامة البطولة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة صالة التربية والتعليم برأس الخيمة لتنظيم بطولة استثنائية، وتم اعتماد إقامة المنافسات على 8 ملاعب ألومنيوم لاستيعاب العدد الكبير للمشاركين.ترأس اللجنة المنظمة للبطولة د هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، وتضم إبراهيم خالد نائب رئيس اللجنة المنظمة، ود حمد المنصوري رئيس اللجنة الفنية، وسيف الجابري رئيس لجنة الحكام، وعلاء لبيب رئيس لجنة الملاعب والتجهيزات.