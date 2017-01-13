الميليشيات ترتكب 17 ألف انتهاك لحقوق الإنسان خلال 2016

عدن (الاتحاد)

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد»، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 17 ألف انتهاك طالت مدنيين في 20 محافظة خلال الفترة من 1 يناير حتى31 ديسمبر 2016م، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح التحالف اليمني في نشرته الدورية التي نشرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نسخه منها، أن عدد القتلى بلغ 2466 قتيلاً، و6042 جريحا، فضلاً عن اختطاف واعتقال 5092 مدنياً، فيما تم تدمير 777 من الممتلكات العامة، و2751 من الممتلكات الخاصة.

وأشار التحالف إلى تواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، حيث بلغ عدد المختطفين 5092 مدنياً، بينهم 20 امرأة و118 طفلاً، وتصدرت محافظة صنعاء القائمة من حيث العدد، حيث بلغت الاختطافات 694، تلتها البيضاء 655، ومحافظة أب 539 مختطفاً.

ودعا التحالف، المجتمع الدولي لتنفيذ القرارات الدولية لحماية حقوق الإنسان داخل البلاد وإعمال ما يلزم لحماية حقوق المدنيين، كما حث مجلس الأمن على الإسراع في تطبيق قراراته بحق اليمن لاسيما القرار 2216، والزام ميليشيا الحوثي و صالح الانقلابية بوقف تلك الانتهاكات، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.