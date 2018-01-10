«الهيئة» تطلق مسابقة أفضل المبادرات المجتمعية

دبي (وام)
أطلقت الهيئة العامة للرياضة الدورة الثانية من مسابقة أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية التي تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي المعني بنشر الرياضة المجتمعية بين أفراد المجتمع كافة وجعلها أسلوب حياة.
وتعتبر المسابقة إحدى المبادرات الهادفة إلى تحفيز جميع قطاعات الدولة على المشاركة في تنفيذ مشاريع ومبادرات وبرامج ابداعية ومبتكرة تسهم في تحفيز المجتمع بمختلف شرائحه على ممارسة الرياضة بما يخدم المصلحة العامة من خلال خلق مجتمع يتمتع بالنشاط والحيوية ويحد من معدلات السمنة وأمراض قلة الحركة.
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وأشار إبراهيم عبد الملك محمد الأمين العام للهيئة إلى أن إطلاق الدورة الثانية من المسابقة في مجال الرياضة المجتمعية يأتي بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى والتفاعل الكبير من قبل الأندية الرياضية والجهات المستهدفة في تقديم مبادرة خلاقة ومبتكرة في مجال الرياضة المجتمعية كان لها بالغ الأثر في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.
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ومن جانبه، أوضح عمر خلف رئيس لجنة الإشراف على المسابقة أنه تم وضع خمسة محاور أساسية سيتم من خلالها تقييم الجهات المشاركة منها الإدارة والتنظيم، البرامج والفعاليات المشاركة والإعلام، المتابعة والتقييم. كما تم تعميم استمارة المشاركة في المسابقة على الأندية الرياضية كافة والجهات المستهدفة من خلال بوابة رياضة الإمارات الإلكترونية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرياضة.وحددت لجنة الإشراف على المسابقة فترة الأول من فبراير المقبل وحتى 22 من الشهر ذاته موعداً لاستلام طلبات المشاركة في المسابقة، على أن تبدأ لجنة التحكيم فرز الطلبات واعتماد الجهات المتأهلة للمرحلة النهائية التي سيتم زيارتها للتقييم الميداني والتحقق من المبادرات والبرامج المنفذة في الأول من مارس المقبل.